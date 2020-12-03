В Лисичанске на территории старинной бельгийской больницы устроили световое шоу (Видео)

В городе Лисичанске (Луганская обл.) на территории старинной бельгийской больницы устроили световое шоу в сопровождении электронной музыки. Также здание было подсвечено с помощью разноцветных прожекторов, передает «Depo».

Таким образом организаторы – промо-группа SHUM.Rave – пытались привлечь внимание к сохранению исторического здания.

Сейчас оно разрушается, там почти рухнула крыша. Активисты же хотят превратить архитектурное наследие в культурный центр.

«Когда я задумался об истории этого замечательного дома, то захотел подобрать такие пластинки, которые заставят смотреть на фасад снизу вверх, как на нечто величественное, завораживающее. В списке треков и музыка к культовому фильму "Kung Fury ", и электро-версия Дэвида Боуи, и снова актуальный ретро-вейв. Это спектакль из удивительных проекций на стены и музыки», – рассказал диджей Влад Фисун, который музыкально дополнил проект.

Недавно Луганская облгосадминистрация провела опрос, что местные жители хотят видеть в данном здании. Среди вариантов: культурный центр, галерея, волонтерский центр и даже индустриальный музей Донбасса.