Юристы пояснили нюансы перевода пенсионного дела при переезде переселенца

При переезде пенсионера-переселенца запрос о переводе его пенсионного дела по новому месту жительства должен подавать сам гражданин. Об этом сообщили правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Так, к юристам с вопросом обратилась жительница Черкасс: «Моя мать – переселенка. Ранее проживала в Мариуполе, там же получала пенсию. Недавно я забрала ее к себе в Черкассы. Могу ли я вместо нее обратиться в пенсионный орган, чтобы перевести ее дело по новому месту проживанию? Мать сейчас еле ходит, а у меня на руках от нее есть генеральная доверенность».

Правозащитники отметили, что, к сожалению, действующим законодательством не предусмотрена возможность перевода пенсионного дела родственника или другого лица по доверенности.

Нормативами предусмотрено, что заявление о запросе пенсионного дела по новому месту жительства подается пенсионером лично в орган, назначающий пенсию, по новому месту жительства (регистрации) (п. 1.5. «Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1),

Соответствующее положение касается как переселенцев, так и других лиц, получающих пенсию.

То есть при переезде для перевода пенсионного дела и возобновления выплаты пенсии гражданин должен лично обратиться в пенсионный орган по новому месту жительства.