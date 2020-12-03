Законопроект уже в Раде: К накопительной пенсионной системе есть вопросы (Видео)

В Верховную Раду уже подали законопроект о накопительной пенсионной системе. Если его примут, то всех работающих заставят откладывать себе деньги на старость. Авторы новации продумали многие моменты, но не все. Поэтому некоторые работодатели просто не выживут и не смогут помочь людям обеспечить «счастливое пенсионное будущее», передает ТК «Украина».

В парламенте отмечают, что накопительная система – недостающий этап трехуровневой пенсионной системы (солидарная, накопительная обязательная, накопительная добровольная).

«Это второй уровень пенсионной системы – накопительное страхование. Вы будете свои собственные средства отчислять на свое собственное пенсионное обеспечение», – поясняет Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

То есть с каждой зарплаты придется отдавать часть в специальные пенсионные фонды. По-минимуму: для работников – 1% отчислений от заработка, а работодатель за трудящегося заплатит еще 2%.

Руководитель киевской кофейни Ростислав Залевский не в восторге от таких перспектив. Для него это дополнительные расходы. «Очень печально, если честно. Ведь мы даем рабочие место. Пытаемся, чтобы наши люди работали, развивались. А со стороны государства снова нас давят», – говорит он.

Народные депутаты также подмечают недоработки. «Решают проблемы накопления, но при этом очень большую нагрузку дают на плечи бизнеса», – говорит парламентарий Муса Магомедов.

«Не ценой же нагрузки на бизнес. Потому что сегодня и так предприятиям, субъектам хозяйствования чрезвычайно трудно в нынешних экономических условиях», – дополняет нардеп Алексей Гончаренко.

Эксперты считают, что если вводить новые платежи, то следовало бы урезать взносы в старом фонде.

«Мы уменьшаем на соответствующий процент Единый социальный взнос (ЕСВ), например, на 2%. И соответственно на 1% мы уменьшаем Налог на доход физических лиц (НДФЛ). И таким образом мы не увеличиваем налогообложения ни одних, ни других – это с одной стороны. Но с другой стороны, вводим механизм второго уровня пенсионного обеспечения», – комментирует экономический эксперт Василий Фурман.

А еще нужны гарантии, что негосударственные пенсионные фонды учтут инфляцию в течение всех последующих лет и переиндексуют взносы. Пока этого в законопроекте нет, поэтому деньги могут обесцениться с годами. К тому же, люди должны быть уверены, что частный фонд не исчезнет вместе с деньгами – убежден экс-министр экономики Тимофей Милованов, который уже давно собирает себе на пенсию. «Государство должно это на таком рабочем уровне отработать, чтобы эти фонды были прозрачные, не коррумпированные и чтобы им доверяли. Недостаточно просто сделать хороший фонд. Еще нужно все общество убедить, что этот фонд работает хорошо, чтобы к нему появилось доверие», – отмечает министр экономики (август 2019 – март 2020).

26-летний бариста Владислав Кухар пока о пенсии не задумывается. И разбираться в пенсионной системе не хочет – не верит в нее. «Я не зарабатываю столько денег, чтоб платит налоги и еще куда-то вкладывать в фонды. Лучше свой бизнес какой-то развивать», – считает он.

Как развивать идею изменения пенсионной системы, чтобы деньги будущих пенсионеров умножались, – предстоит договориться депутатам, чиновникам, бизнесу и простым украинцам. И прописать много механизмов. Ведь и для людей, и для компаний новые правила должны быть выгодными и реальными.