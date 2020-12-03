ООН призывает Украину отделить выплаты пенсий переселенцам от справки ВПЛ (внутреннее перемещенного лица). Об этом говорится в отчете ООН о ситуации в сфере прав человека в Украине, передают «Донецкие новости».

В отчете говорится, что карантинные ограничения по пересечению линии разграничения еще более осложнили жизнь населения, пострадавшего от вооруженного конфликта на Донбассе. «Такое существенное сокращение фактически препятствует доступу уже уязвимых категорий населения к образованию, семье, трудоустройству и пенсиям, и сказывается на реализации не только права на свободу передвижения, но и прав на семейную жизнь, образование, труд, здравоохранение и социальную защиту», – говорится в отчете.

В этом контексте Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) приветствует решение «Ощадбанка» о продлении срока действия банковских карт ВПЛ-пенсионеров до 1 января 2021 года. Пенсии продолжат накапливаться, и пенсионеры смогут получить их позже, без необходимости пересечения линии соприкосновения до нового года для подтверждения регистрации ВПЛ (которое необходимо для продления срока действия карт).

«В качестве постоянного решения ММПЧУ настаивает на необходимости окончательного отмежевания выплаты пенсий от регистрации ВПЛ, как это предусмотрено законопроектом 2083-д, который уже год ожидает рассмотрения парламентом», – акцентируется в отчете.

Напомним, первоначально правозащитники подготовили законопроект № 6692, который, в частности, предусматривал открепить выплату пенсий от справки ВПЛ. Но документ 2 года пролежал в Верховной Раде без рассмотрения. В 2019 года этот законопроект был перерегистрирован под номером 2083-Д и доработан Комитетом ВР по вопросам социальной политики. Новый законопроект был рассмотрен Радой в первом чтении, но в связи с появлением замечаний Министерства финансов Украины он был возвращен на доработку для дальнейшего повторного рассмотрения.