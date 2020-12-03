Без поминок и в закрытом гробу: Как и за сколько хоронят людей с COVID-19 в Мариуполе (Фото)

На середину ноября в Мариуполе похоронили уже более 70 человек с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19. С приходом пандемии произошли изменения и в традициях прощания с умершими от коронавируса, которые действуют в Украине с конца марта, передают «Свои.city».

Все захоронения, которые происходят на кладбищах Мариуполя, проходят через КП «Комбинат коммунальных предприятий». Предоставление права на могилу устанавливается на основании свидетельства о смерти и справки, в которой указана причина смерти. Если человек умер от коронавируса или есть подозрение на него, захоронение организуется согласно новым правилам.

«Следуя рекомендациям Минздрава, мы создали приказ, где указано, что в случае смерти человека от пандемии родственники заключают договор с погребальными организациями, работающими на территории города по безопасной организации церемоний», – рассказывает начальница производственно-технического отдела Управления по вопросам благоустройства Мариупольского горсовета Елена Алексеенко.

Захоронение осуществляется только на Старокрымском кладбище. Там отведенны два участка для людей с COVID-19.

Теперь умершего не завозят традиционно для прощания домой, не провожают в последний путь. Организация, выполняющая захоронение, сразу везет забранное из больницы тело в отдельной машине на кладбище.

Есть ограничения и по количеству лиц, которые могут присутствовать на церемонии – не более 10. Все они должны быть в защитных масках и соблюдать дистанцию в полтора метра.

«В соответствии с приказом, представители "Комбината коммунальных предприятий" должны зарегистрировать (записать данные) не только 10 человек, присутствовавших на похоронах, но и представителей бригады, которая осуществляет погребение. По требованиям санитарного врача мы проводим мониторинг, чтобы в случае заражения этих людей знать их круг контактов», – отмечает Алексеенко.

Всего «Комбинат коммунальных предприятий» заключил договор с 27 предпринимателями Мариуполя, которые предоставляют услуги по организации похорон.

На новой площадке Старокрымского кладбища общественная организация «Мариупольский союз сферы захоронения "Скорбь"» провела более 50 захоронений. Глава организации Николай Сапаров отмечает, что сотрудники компании работают в вместе с больницами.

В медучреждении тело помещают в герметичный пакет-мешок, дезинфицируют хлорсодержащим раствором и кладут в гроб.

«Мы забираем покойного из больницы и везем на кладбище в отдельной машине без родственников. Гроб открывать нельзя. Традиционное православное отпевание может быть осуществлено только при закрытом гробе и с расстояния в полтора метра. Возможно, это перестраховка. Ведь существует мнение, что тело не выделяет вирус, но зарубежная практика показывает, что те, кто связан с телом до момента опускания в землю, обязаны защищаться. Живые не должны страдать от мертвых», – говорит Сапаров.

Бригада, выполняющая захоронение, состоит из 4-6 человек, они все находятся в защитных костюмах и масках. Больница, из которой забирают умершего от коронавируса или с подозрением на него, обязана выделять защитные средства для бригады (они куплены за счет городского бюджета).

Церемония захоронения таких людей длится около часа. Поминки устраивать Минздрав не рекомендует, поэтому очень часто родственники собираются очень тесным кругом дома, а не в кафе или столовой. По крайней мере «Скорбь» никого не везет на традиционные поминки.

По ценам на услуги «Скорби» минимальный пакет стоит от 5 тыс. грн., несмотря на причину смерти человека. Сюда входит копка могилы, транспортировка тела, гроб, похороны и тому подобное.

По прогнозам Николая Сапарова, количество мариупольцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 будет расти, поэтому он не исключает скорое открытие и третьего участка на кладбище. Сейчас каждый из участков рассчитан на 100-150 захоронений.

«Если будет прирост смертности людей в результате пандемии, придется выделить и третий участок. Места на Старокрымском кладбище хватит еще на 9 лет захоронений», – отметила представительница горсовета Елена Алексеенко.

Старокрымское кладбище. / Фото: svoi.city

На фоне пандемии местных жителей одолел страх не только заразиться, но и быть похороненными в таких условиях.

30-летний Алексей похоронил бабушку с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина вспоминает, тогда все прошло, будто в тумане: женщина ушла из жизни за несколько дней. И впереди семью ждала организация захоронения по новым правилам.

«Получив свидетельство о смерти, мы начали заниматься организационными вопросами. Тогда почти все легло на меня, потому что отец был с температурой дома (позже тест на COVID-19 показал отрицательный результат). В организации, которую мы выбрали, меня сразу предупредили, что ни прощания, ни поминовения быть не может. Я не мог в это поверить и еще долго не знал, как объяснить отцу, что его мать так и не подвезут к дому, где она прожила всю жизнь, а он не сможет последний раз ее обнять», – вспоминает Алексей.

Мужчина говорит, что захоронение произошло очень быстро. На кладбище приехали две машины: в одной везли бабушку, в другой – 6 родственников.

«Гроб был закрыт. Мы стояли на расстоянии. Люди в костюмах опустили тело в землю – на этом прощание завершилось. Потом к нам подошли, насколько я понял, из администрации кладбища. Они спросили наши данные: фамилия, имя и отчество, адреса проживания и номера телефонов. Сказали, что это необходимая процедура и отметили, чтобы мы следили за своим состоянием здоровья: в случае плохого самочувствия и повышение температуры обращались к врачам», – рассказывает Алексей.

Поминального обеда не было. «Раздал соседям пирожки и конфеты. На этом все и завершилось. Я не был контактным. Во время бабушкиной болезни находился в командировке. Приехал – и в тот день ее не стало. Соседи знали об этом и не боялись нашего общения. Жутко вспоминать это. И так тяжелая потеря, но и с такой организацией…», – заключил мариуполец.