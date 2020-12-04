Перемирие: СММ ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня за сутки на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня на Донбассе за сутки. Об этом говорится в отчете, опубликованном 3 декабря.

Так, в Донецкой области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, включая 5 взрывов неопределенного происхождения, – все в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от неподконтрольного украинскому правительству Донецка). За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 12 таких нарушений.

В Луганской области СММ зафиксировала 52 нарушения режима прекращения огня, включая 15 взрывов неопределенного происхождения, – все в районах к северу, востоку и югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а некоторые из них были зафиксированы около участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 8 таких нарушений – все возле данного участка разведения.

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 2 846 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 108 взрывов, 89 пролетевших неопределенных боеприпасов, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет, 1 589 очередей и выстрелов)», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.