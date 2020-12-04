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В Украине за сутки зарегистрировали 15131 новый случай COVID-19

04.12.20 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки выявили 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Об этом сегодня, 4 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 776 человек;
  • летальных случаев – 235;
  • выздоровели – 13 383 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 74 880 (в том числе методом ПЦР – 48 028, методом ИФА – 26 852).

За все время пандемии в Украине заболели 787 891 человек, из них:

  • выздоровели – 397 809 человек (50,5% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 376 887 человек (47,8%);
  • летальных исходов – 13 195 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 702 234.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 76 750 случаев;
  • Винницкая область – 18 271 случай;
  • Волынская область – 25 465 случаев;
  • Днепропетровская область – 42 224 случая;
  • Донецкая область – 24 595 случаев;
  • Житомирская область – 31 183 случая;
  • Закарпатская область – 24 067 случаев;
  • Запорожская область – 34 721 случай;
  • Ивано-Франковская область – 38 588 случаев;
  • Киевская область – 41 415 случаев;
  • Кировоградская область – 5 888 случаев;
  • Луганская область – 6 726 случаев;
  • Львовская область – 48 819 случаев;
  • Николаевская область – 20 358 случаев;
  • Одесская область – 49 131 случай;
  • Полтавская область – 24 532 случая;
  • Ровенская область – 32 702 случая;
  • Сумская область – 32 080 случаев;
  • Тернопольская область – 29 007 случаев;
  • Харьковская область – 58 030 случаев;
  • Херсонская область – 11 398 случаев;
  • Хмельницкая область – 31 412 случаев;
  • Черкасская область – 25 492 случая;
  • Черновицкая область – 34 710 случаев;
  • Черниговская область – 20 327 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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