В Украине за сутки зарегистрировали 15131 новый случай COVID-19

В Украине за сутки выявили 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Об этом сегодня, 4 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 776 человек;

летальных случаев – 235;

выздоровели – 13 383 человека;

проведено тестирований за сутки – 74 880 (в том числе методом ПЦР – 48 028, методом ИФА – 26 852).

За все время пандемии в Украине заболели 787 891 человек, из них:

выздоровели – 397 809 человек (50,5% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 376 887 человек (47,8%);

летальных исходов – 13 195 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 702 234.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 76 750 случаев;

Винницкая область – 18 271 случай;

Волынская область – 25 465 случаев;

Днепропетровская область – 42 224 случая;

Донецкая область – 24 595 случаев;

Житомирская область – 31 183 случая;

Закарпатская область – 24 067 случаев;

Запорожская область – 34 721 случай;

Ивано-Франковская область – 38 588 случаев;

Киевская область – 41 415 случаев;

Кировоградская область – 5 888 случаев;

Луганская область – 6 726 случаев;

Львовская область – 48 819 случаев;

Николаевская область – 20 358 случаев;

Одесская область – 49 131 случай;

Полтавская область – 24 532 случая;

Ровенская область – 32 702 случая;

Сумская область – 32 080 случаев;

Тернопольская область – 29 007 случаев;

Харьковская область – 58 030 случаев;

Херсонская область – 11 398 случаев;

Хмельницкая область – 31 412 случаев;

Черкасская область – 25 492 случая;

Черновицкая область – 34 710 случаев;

Черниговская область – 20 327 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.