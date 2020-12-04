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В результате перерасчетов: На Донетчине пенсии увеличились на 11%

04.12.20 09:13

В 2020 году управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области провели 37,4 тыс. индивидуальных перерасчетов пенсий и почти 2,5 тыс. массовых перерасчетов, что обусловило рост размера пенсии на 11%. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Как отмечается, по результатам работы управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в 2020 году обеспечено своевременное начисление и выплата пенсий 817,2 тыс. пенсионеров, в том числе 275,9 тыс. из числа внутренне перемещенных лиц (общая списочная численность пенсионеров – 1,3 млн человек, из которых 529,8 тыс. – внутренне перемещенные лица).

«С начала года назначено 17,5 тыс. новых пенсий, проведено 37,4 тыс. индивидуальных перерасчетов пенсий, 2 483 массовых перерасчетов, что обусловило рост размера пенсии с 3 987 грн до 4 435 грн или на 11%», – говорится в сообщении.

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