Пару раз так сделаете, и все нормализуется: В «ДНР» родители обсуждают, что происходит в детсадах

В «ДНР» родители обсуждают ситуацию в детских садах. Своими мнениями люди делятся в соцсетях.

Жительница Донецка пишет о том, что из-за карантина родителей не пускают в здание детсада. «Сдаешь ребенка воспитателю/няне на входе и все. Мы уже с родителями боремся с сентября месяца с тем, что вещи в саду пропадают. Либо их одевают другим детям. Несколько родителей уже давно не могут найти то кофты, то штаны. Это творится каждую неделю! Родители не могут зайти и одеть своего ребенка, его одевает воспитатель/няня. А родители ждут на улице – рассказывает женщина.

«Каждый день в садиках скандалы. Некоторые воспитатели не выдерживают давления родителей. Так как каждый родитель винит воспитателя в том, что одели не те вещи его ребенку. Почему не разрешается родителям в масках и в рукавичках заходить в сад и нормально сдавать своих детей в группы? Это происходит во всех садиках Буденновского района (Цветочный, Донской микрорайон). Вещи каждый месяц просто пропадают! Уже сил нет, скоро, наверное, курточки будут пропадать», – делится женщина.

Иные жители Донецка дают советы в этой ситуации:

Анна: «Подписывайте свои вещи!»;

Мила: «Блин, моему сыну 2,3, ходим в ясли, сам дите обувается, одевается, еще и рассказывает, где чья обувь и шкафчик. Правда, мы заходим. Учите ребенка немного самостоятельности»;

Анастасия: «У нас все хорошо. Заводим и переодеваем сами, главное, в маске заходить. И в связи с короновирусом насильно в садик никто ходить не заставляет, не устраивает что-то – сидите дома»;

Татьяна: «Для подобных ситуаций умные люди придумали бирочки. Наш ребенок в следующем году пойдет в сад. И я давно решила, что все вещи и обувь можно подписать подобным образом. И вам легче, и нянечкам»;

Олег: «Фоткайте вещи, во что одеваете ребенка перед садом, и смотрите, в чем забираете. И если чего-то нет и воспитатель не может вам вернуть, то вызывайте полицию и пишите заяву о краже. Пару раз так сделаете, и все сразу нормализуется»;

Мария: «Садики работают так, как им сказали свыше. Вы вчера родились? Заведующие, воспитатели тут при чем?».

При этом родители говорят о том, что во всех детсадах карантинные мероприятия – разные. И воспитатели далеко не везде ходят в масках:

Татьяна: «Получается, кому-то сказали свыше, а кому-то нет. Так как не все садики работают по такому принципу»;

Анна: «Щетинина, в сад заходим утром и вечером. Если ребенка днем забрать надо, тогда выводят»;

Наталья: «Мы заходим в группу, но вечером их выводят на улицу и сами их одевают – ни разу такого не было. Сам ребенок даже скажет, что это не мои сапоги или штаны... Моему 3 года, мы в яслях»;

Яночка: «Что за сад такой? У нас все родители в масках заходят, раздевают, одевают!».

Родители высказывают недовольство тем, что во всех детсадах по-разному относятся к карантину:

Лилия: «Я тоже ругалась и вопрос задавала, почему нельзя!? Как, блин, в колонии: позвони, жди, забери, и при этом ни один воспитатель и прочие – все без маски выходят… Если коронавирус, закройте тогда или пускайте в маске. Как магазинах: маска, и вперед»;

Анечка: «Согласна полностью с автором! Дети ходят в разной одежде по группе, иногда в уличной, что там вообще происходит, непонятно! Причем странно, что в одни сады пускают родителей, в другие – нет! Коронавирус везде разный?»;

Дарья: «В Енакиево вообще не запускают на территорию сада. Всех детей собирают на улице, до последнего ребенка. В любую погоду стоят, дождь, мороз, а мы на улице. Мой ребенок заболел после такого».

Также в местных пабликах поднимают тему общего карантина, действующего не только в детсадах: