Авто из США продают за бесценок: Житель Донецка показал, сколько стоят машины (Фото, видео)

В «ДНР» в Донецке в автосалонах продают машины с пробегом. Есть дешевые и дорогие авто. Дончанин «Виконста» в своем видео продемонстрировал, какие машины есть в наличии, указал их комплектацию, характеристики и назвал цены.

«Виконста» побывал в автосалоне, что расположен в районе «Мотеля».

«Цены вызывают шок... Авто из США продают за бесценок... Посетили один из автосалонов в Донецке, где я показал цены на дешевые и дорогие авто из США, Грузии, Европы. Цены падают на глазах, в связи с мировым кризисом… Авто с пробегом явно выигрывают по цене у новых автомобилей, но и состояние будет, соответственно, не таким», – прокомментировал стоимость автомобилей дончанин.

Также он сделал обзор ряда автомобилей в автосалоне. В каждой из машин он описал салон, внешнее состояние, рассказал об особенностях.

В автосалоне продают различные подержанные машины по разным ценам:

Kia Sorento 2014 года выпуска с объемом двигателя 2,4 (бензин), полный привод – 14,3 тыс. долл.;

Renault Duster 2011 года выпуска с двигателем 1,5 (дизель), механическая коробка передач, полный привод – 9,2 тыс. долл.;

Mazda 6, универсал, 2008 года выпуска с двигателем 2,5 л (бензин) – 7,7 тыс. долл.;

Renault Scenic 2005 года выпуска с объемом двигателя 1,6 (бензин/газ), КПП механика – 5,7 тыс. долл.;

Lexus NX 200T 2016 года выпуска с двигателем 2,0 турбо – 24,6 тыс. долл.;

Hyundai Sonata 2017 года выпуска с двигателем 2,4 (бензин) – 11,4 тыс. долл.;

Ford Fiesta 2018 года выпуска с двигателем 1,6 (бензин) – 9,2 тыс. долл.

Все автомобили с пробегом, которые есть в продаже – с «регистрационными знаками» «ДНР».

Напомним, здесь можно посмотреть стоимость машин в Донецке по состоянию на начало августа нынешнего года.