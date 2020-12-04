50-метровый бассейн и корпус на 400 человек: Донецкий колледж имени С. Бубки реконструируют (Видео)

На Донетчине продолжается основательная реконструкция Донецкого областного специализированного колледжа спортивного профиля имени Сергея Бубки (после переезда из Донецка находится в г. Бахмут). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По его словам, в этом учебном комплексе будут созданы удобные условия для проживания и обучения учащихся и студентов: будет восстановлено 5-этажное общежитие и построен учебный корпус на 400 человек. Работы будут осуществляться за счет Государственного фонда регионального развития и областного бюджета, общая стоимость составит более 322 млн грн.

Кроме того, на территории колледжа будет построен единственный в области олимпийский крытый 50-метровый бассейн, способный принимать соревнования различного уровня и быть базой для подготовки сборных Украины по разным водным видам спорта.

«Проектно-сметная документация для бассейна находится в разработке. После завершения восстановления колледж станет уникальным учебно-тренировочным объектом и кузницей кадров для олимпийской сборной Украины», – отметил Кириленко.