17 смертей за сутки: В «ДНР» коронавирус подтвердили у 11,3 тыс. человек

В «ДНР» за сутки умерли 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 3 декабря проведено 429 исследований, из них выявлены 140 случаев заболевания (32,6%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 4 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 11 309:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 954 пациента;

выписаны – 5 285 человек;

летальных случаев – 1 067.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 93 случая пневмоний, госпитализированы 70 человек. Всего на лечении находятся 1 498 пациентов с пневмониями, из них 493 – на кислородной поддержке (+15 за сутки).