RU
Все новости

17 смертей за сутки: В «ДНР» коронавирус подтвердили у 11,3 тыс. человек

04.12.20 09:56
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки умерли 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 3 декабря проведено 429 исследований, из них выявлены 140 случаев заболевания (32,6%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 4 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 11 309:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 954 пациента;
  • выписаны – 5 285 человек;
  • летальных случаев – 1 067.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 93 случая пневмоний, госпитализированы 70 человек. Всего на лечении находятся 1 498 пациентов с пневмониями, из них 493 – на кислородной поддержке (+15 за сутки).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк