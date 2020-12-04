Сводка из зоны ООС за 3 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ.

Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов калибром 120 мм и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, НВФ 4 раза провели дистанционное минирование местности перед позициями украинских войск.

Также противник произвел несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе поселка Шумы (Торецк) и города Авдеевка, а вблизи Опытного – из подствольного гранатомета.

Огонь украинские воины не открывали.

С начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, НВФ один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы калибром 122 мм и минометы калибром 120 мм, осуществив обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное.

Огневые действия противника не несли угрозы ВСУ, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

О применении НВФ запрещенных образцов тяжелого вооружения были проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска в минувшие сутки дважды обстреливали территорию ДНР, оба раза – на мариупольском направлении. Под удар попали окрестности села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) в Новоазовском районе. Противник применял гранатометы типов СПГ и РПГ. Кроме этого, в указанный отчетный период подразделения ВСУ два раза нарушили другие условия дополнительных мер по усилению и контролю на Донбассе. Так, на позициях ВСУ в районе населенного пункта Водяное произошло 4 взрыва».

В «ДНР» также уверяют, что «украинские военные сегодня утром обстреляли из 120-миллиметровых минометов село Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.), выпущено 12 мин… Двое военнослужащих НМ ДНР погибли сегодня в результате обстрелов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Молодежное. Огонь велся из стрелкового оружия. Также зафиксирован на подконтрольной киевским силовикам территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская Новая" подрыв минно-взрывных устройств».