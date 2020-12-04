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Коронавирус забирает жизни: Где на Донетчине умирали люди (Карта)

04.12.20 10:36
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

На Донетчине за сутки умерли 19 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала еще 19 жизней в Донецкой области:

  • 10 – в Мариуполе;
  • по 3 – в Краматорске и Бахмуте;
  • 2 – в Славянске;
  • 1 – в Селидово.

За четверг, 3 декабря, лаборатории сообщили о 420 новых больных, среди которых 20 детей:

  • 148 – в Мариупольской ОТГ;
  • 53 – в Славянской ОТГ;
  • 51 – в Краматорской ОТГ;
  • 24 – в Бахмутской ОТГ;
  • по 18 – в Константиновской и Торецкой ОТГ;
  • 14 – в Николаевской ОТГ;
  • 12 – в Покровской ОТГ;
  • 10 – в Селидовской ОТГ;
  • 9 – в Добропольской ОТГ;
  • 8 – в Кураховской ОТГ;
  • по 6 – в Светлодарской, Мирноградской, Никольской и Александровской ОТГ;
  • по 5 – в Угледарской и Лиманской ОТГ;
  • по 3 – в Дружковской, Мангушской и Волновахской ОТГ;
  • по 2 – в Северской, Святогорской и Авдеевский ОТГ;
  • по 1 – в Звановской, Часовоярской, Гродовской, Ольгинской, Ильиновской и Великоновоселковской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 24 595 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 14 738 человек (61,0% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 394 пациента (37,2%);
  • летальных случаев – 463 (1,8%).

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