Коронавирус забирает жизни: Где на Донетчине умирали люди (Карта)

На Донетчине за сутки умерли 19 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Коронавирусная болезнь забрала еще 19 жизней в Донецкой области:
- 10 – в Мариуполе;
- по 3 – в Краматорске и Бахмуте;
- 2 – в Славянске;
- 1 – в Селидово.
За четверг, 3 декабря, лаборатории сообщили о 420 новых больных, среди которых 20 детей:
- 148 – в Мариупольской ОТГ;
- 53 – в Славянской ОТГ;
- 51 – в Краматорской ОТГ;
- 24 – в Бахмутской ОТГ;
- по 18 – в Константиновской и Торецкой ОТГ;
- 14 – в Николаевской ОТГ;
- 12 – в Покровской ОТГ;
- 10 – в Селидовской ОТГ;
- 9 – в Добропольской ОТГ;
- 8 – в Кураховской ОТГ;
- по 6 – в Светлодарской, Мирноградской, Никольской и Александровской ОТГ;
- по 5 – в Угледарской и Лиманской ОТГ;
- по 3 – в Дружковской, Мангушской и Волновахской ОТГ;
- по 2 – в Северской, Святогорской и Авдеевский ОТГ;
- по 1 – в Звановской, Часовоярской, Гродовской, Ольгинской, Ильиновской и Великоновоселковской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 24 595 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 14 738 человек (61,0% от всех заболевших);
- на лечении – 9 394 пациента (37,2%);
- летальных случаев – 463 (1,8%).