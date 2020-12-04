Коронавирус забирает жизни: Где на Донетчине умирали люди (Карта)

На Донетчине за сутки умерли 19 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала еще 19 жизней в Донецкой области:

10 – в Мариуполе;

по 3 – в Краматорске и Бахмуте;

2 – в Славянске;

1 – в Селидово.

За четверг, 3 декабря, лаборатории сообщили о 420 новых больных, среди которых 20 детей:

148 – в Мариупольской ОТГ;

53 – в Славянской ОТГ;

51 – в Краматорской ОТГ;

24 – в Бахмутской ОТГ;

по 18 – в Константиновской и Торецкой ОТГ;

14 – в Николаевской ОТГ;

12 – в Покровской ОТГ;

10 – в Селидовской ОТГ;

9 – в Добропольской ОТГ;

8 – в Кураховской ОТГ;

по 6 – в Светлодарской, Мирноградской, Никольской и Александровской ОТГ;

по 5 – в Угледарской и Лиманской ОТГ;

по 3 – в Дружковской, Мангушской и Волновахской ОТГ;

по 2 – в Северской, Святогорской и Авдеевский ОТГ;

по 1 – в Звановской, Часовоярской, Гродовской, Ольгинской, Ильиновской и Великоновоселковской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 24 595 случаев заражения COVID-19, из них: