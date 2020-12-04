RU
Все новости

В «ЛНР» мужчина расстрелял знакомого

04.12.20 15:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» житель Свердловска (после декоммунизации – Должанск) расстрелял своего знакомого. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «генпрокуратуре» сообщают, что пьяный мужчина в ходе ссоры с потерпевшим «на почве личных неприязненных отношений произвел 6 выстрелов из имеющегося у него огнестрельного оружия». В результате полученных ранений пострадавший скончался.

«В ходе предварительного и судебного следствия осужденный свою вину не признал и в содеянном не раскаялся…. Военный суд признал подсудимого виновным в совершении данного преступления, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу и осужденный отбывает назначенное наказание», – уверяют в «ЛНР».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк