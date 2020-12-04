В центре Донецка похитили «депутата», которому отказали в российском паспорте, – соцсети

В «ДНР» в Донецке Сергея Куца, который в 2014 году был «депутатом» первого «верховного совета ДНР» и которому отказали в российском паспорте, похищали для проведения «беседы». Об этом сообщается в Телеграм-канале, освещающем жизнь в «республике».

Куц исчез 3 декабря днем. Со слов жены, он вышел из дома по личным делам и не вернулся. В место назначения он не прибыл, телефон был отключен, ни знакомые ни близкие о его месте назначения не знали.

Накануне исчезновения, как уверяют в паблике, Сергей Куц с супругой Мариной выезжали в Ростов-на-Дону в РФ для участия в суде по их иску в неправомерности отказа им в выдачи гражданства, на основании обвинений в экстремизме. Заседание суда было сорвано и перенесено.

«Сергей давно являлся костью в горле у сотрудников МГБ», – отмечается в соцсети.

Сегодня, 4 декабря, в паблике было опубликовано продолжение истории с похищением Сергея Куца. Сообщается, что в 7:00 он был выброшен с пакетом на голове в районе второго городского пруда.

Сергей Куц утверждает, что 3 декабря днем на улице Артема неизвестные оглушили его электрошокером, очнулся он уже в неизвестном автомобиле с зафиксированными пластиковой стяжкой руками и пакетом на голове. По его словам, был доставлен через частный сектор в какое-то здание, предположительно, гараж или бокс. Там его продержали 18 часов, с ним проводили беседы, не снимая пакета с головы.

«Как и предполагалось супругой, основной интерес похитителей составило крайнее заседание суда в Ростове, и его инициатива затребовать доказательства его экстремизма и оснований в отказе гражданства. Похитители пытались убедить Сергея Николаевича, что в России его никто не ждет, и экстремистом он является изначально за участие в создании республики», – уверяют в паблике.

На данный момент Куц находится дома. Похитители не нанесли ему тяжких телесных повреждений, но «состояние его здоровья пошатнулось». Также отмечается, что он составил «заявление в органы МВД», которое «документально зафиксировано».

«Уж очень хотелось бы разобраться, что за орган либо группа лиц могут, не боясь быть замеченными, бить человека током практически напротив городского совета в центре Донецка и не боясь быть задержанными ГАИ и прочими правоохранительными структурами могут транспортировать днем в машине человека с пакетом на голове. Что за структура, исходя из риторики похитителей, испытывает неприязнь к созданию нашего государства», – резюмируют в соцсети.