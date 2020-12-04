И у меня такое было: Жители Донецка и Луганска жалуются на такси

В «ДНР» подорожали услуги такси. Также стоимость проезда подняли и в «ЛНР». При этом ряд служб произвольно меняют цены. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Нарекания у жителей Донецка и Луганска появились на ряд местных служб, в числе которых «Лотос», «Приват», «Фаэтон», «Алло», «Комфорт», «ЕСТ» и др.

«Такси "Комфорт". 2 раза по телефону у операторов спрашивала, какой тариф у их фирмы, 1 раз положили трубку, второй раз с недовольством сказали, что водитель скажет тариф, как будто у них водители сами устанавливают тариф. Интересно, по внешнему виду или как они это делают? Пыталась найти тарифы у них в группе, задала вопрос по тарифам и то же самое: их админ отказался сказать тарифы. Мутное такси, скрывают тарифы на проезд», – поделилась жительница Луганска Карина.

При этом есть и те, кто защищают данную службу такси.

Мирослава: «Часто пользовалась их услугами. Ну вот ни разу не было, чтобы отказались говорить тариф. Если называла конкретный адрес, от точки А до точки Б, всегда четко говорили сумму поездки и водитель то же самое, без самодеятельности. Если нужно было на несколько адресов заехать, называли сумму посадки и стоимость 1 км, все четко по счетчику»;

Роман: «Только с ними и езжу».

При этом в подобную ситуацию в течение двух последних дней попадали и иные жители Луганска. Похожая ситуация и в Донецке: диспетчеры некоторых служб такси отказывались называть тариф, не отвечали на прямые вопросы о подорожании и бросали трубку.

Также в соцсетях обсуждают необоснованное завышение цены: к примеру, в непогоду таксисты берут дополнительно 10-20 руб. (4-8 грн по местному курсу на 04.12.2020) к тарифу.

«Что это у таксистов за приколы: + 10-20 руб. (4-8 грн – ред.) за непогоду? Что, что это такое? Почему все ведутся на этот тупой и на ровном месте развод... Да, деньги маленькие, да, мне не жалко. Но в тарифы уже все включено», – пишет Павел.

Среди дончан есть как те, кто поддержал Павла, так и те, кто на стороне таксистов:

Сергей: «Дать на чай, вы не имеете такого понятия?»;

Тася: «А еще пишут про низкий уровень дохода... За услуги дворника плати, хоть его и нет – подмети сам, это же не тяжело. Крыша течет – ерунда, скиньтесь и отремонтируйте, но ЖЭКу заплатите, вы чего копейки считаете. Есть тариф, но это так, дайте на чай»;

Натали: «А я на рынке в мороз стою, чтоб люди сыр и сметану могли купить, че мне на чай не дают»;

Светлана: «Когда вы все перестанете ныть? А если бы сам автор поста работал в такси (на личном авто), то знал бы, что в плохую погоду расход бензина больше и т.д. Или вас должны возить себе в убыток?»;

Лилия: «С каких пор в дождь больше тратится бензина? И таксисты на газу... И прям в убыток, ага. Лучше б чистоту в салоне соблюдали, иногда такая грязь, что садиться не хочется»;

Оля: «О каком убытке идет речь?! Такси в ЛНР – самый прибыльный заработок! Пришел на работу в такси, тебе в телефоне установили приложение и открыли счет. Ты положил туда немножко денежек. Ежедневно со счета списывается определенная сумма денег + за каждую поездку маленький процент списывают. Все остальные деньги зарабатывает таксист! Пассажир платит ему живые деньги».

Кроме того, жители Луганска сообщают о мелких обманах со стороны таксистов: