Минздрав предложит ввести полный локдаун с первых чисел января, – Степанов

Министерство здравоохранения Украины будет предлагать правительству планово ввести полный карантин на три недели, начиная с первых чисел января. Об этом сегодня, 4 декабря, на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что все врачи понимают, что с конца января и в течение февраля ожидается пик заболеваемости гриппом. Это сезонный пик, который происходит из года в год, и он приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему. Поэтому к данному периоду нужно подойти с минимальными показателями заболеваемости COVID -19.

«Пока мы как Минздрав не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, поскольку видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас на нее ложится в связи с COVID -19», – сказал министр.

По его словам, в связи с тем, что уровень заболеваемости и госпитализаций все равно остается достаточно высоким, есть необходимость сбить темпы волны распространения COVID-19 и довести ее до минимально возможных цифр.

«Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем правительству, скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина для того, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть в течение трех недель», – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что это поможет подготовиться к сезонному скачку заболеваемости гриппом и разгрузить медицинскую систему.