«Какие-то терки пошли»: Пушилин подчинил себе «народную милицию ДНР»

«Глава ДНР» Денис Пушилин утвердил «положение об управлении народной милиции (УНМ) ДНР». Соответствующий «указ» от 3 декабря 2020 года опубликовали местные интернет-ресурсы.
В «документе», в частности, говорится, что руководство деятельностью «УНМ ДНР» полностью осуществляется «главой республики».
«В структуру УНМ ДНР входят органы военного управления – командование народной милицией ДНР и военный комиссариат ДНР. Главой ДНР утверждается предельная численность военнослужащих, гражданского персонала – государственных гражданских служащих и работников УНМ ДНР», – говорится в «указе».
Кроме того, согласно «документу», «начальника УНМ ДНР» назначает также «глава ДНР», и он подчиняется непосредственно «главе республики».
Также сообщается, что «в случае упразднения либо переорганизации УНМ ДНР, работники будут обеспечены социальными гарантиями в соответствии с имеющимся законодательством».
Местные жители данную новость восприняли настороженно, особенно учитывая недавнюю спешную проверку «резервистов». Ситуацию комментируют в соцсетях:
- Евгений: «Бред! Это значит, что надо перезаключить со всеми солдатами контракты, а кто этим будет заниматься? Кому из солдат предложили? Вообще-то я думаю, что, как обычно, всех поставят перед фактом или объявят, что они теперь срочники!»;
- Семен: «Какие-то терки пошли!»;
- Саша: «Теперь каждый милициянт на дежурство будет с шариками ходить!»;
- Евгений: «Давайте все вместе обратимся в очередной раз к "главе". Все шахтеры и заводчане! Где зарплаты и компенсации за задержки!?»;
- Виталий: «А лохи лапшу мотают».