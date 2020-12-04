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«Какие-то терки пошли»: Пушилин подчинил себе «народную милицию ДНР»

04.12.20 10:58
Денис Пушилин / Фото из открытых источников
Денис Пушилин / Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин утвердил «положение об управлении народной милиции (УНМ) ДНР». Соответствующий «указ» от 3 декабря 2020 года опубликовали местные интернет-ресурсы.

В «документе», в частности, говорится, что руководство деятельностью «УНМ ДНР» полностью осуществляется «главой республики».

«В структуру УНМ ДНР входят органы военного управления – командование народной милицией ДНР и военный комиссариат ДНР. Главой ДНР утверждается предельная численность военнослужащих, гражданского персонала – государственных гражданских служащих и работников УНМ ДНР», – говорится в «указе».

Кроме того, согласно «документу», «начальника УНМ ДНР» назначает также «глава ДНР», и он подчиняется непосредственно «главе республики».

Также сообщается, что «в случае упразднения либо переорганизации УНМ ДНР, работники будут обеспечены социальными гарантиями в соответствии с имеющимся законодательством».

Местные жители данную новость восприняли настороженно, особенно учитывая недавнюю спешную проверку «резервистов». Ситуацию комментируют в соцсетях:

  • Евгений: «Бред! Это значит, что надо перезаключить со всеми солдатами контракты, а кто этим будет заниматься? Кому из солдат предложили? Вообще-то я думаю, что, как обычно, всех поставят перед фактом или объявят, что они теперь срочники!»;
  • Семен: «Какие-то терки пошли!»;
  • Саша: «Теперь каждый милициянт на дежурство будет с шариками ходить!»;
  • Евгений: «Давайте все вместе обратимся в очередной раз к "главе". Все шахтеры и заводчане! Где зарплаты и компенсации за задержки!?»;
  • Виталий: «А лохи лапшу мотают».

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