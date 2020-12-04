«Какие-то терки пошли»: Пушилин подчинил себе «народную милицию ДНР»

«Глава ДНР» Денис Пушилин утвердил «положение об управлении народной милиции (УНМ) ДНР». Соответствующий «указ» от 3 декабря 2020 года опубликовали местные интернет-ресурсы.

В «документе», в частности, говорится, что руководство деятельностью «УНМ ДНР» полностью осуществляется «главой республики».

«В структуру УНМ ДНР входят органы военного управления – командование народной милицией ДНР и военный комиссариат ДНР. Главой ДНР утверждается предельная численность военнослужащих, гражданского персонала – государственных гражданских служащих и работников УНМ ДНР», – говорится в «указе».

Кроме того, согласно «документу», «начальника УНМ ДНР» назначает также «глава ДНР», и он подчиняется непосредственно «главе республики».

Также сообщается, что «в случае упразднения либо переорганизации УНМ ДНР, работники будут обеспечены социальными гарантиями в соответствии с имеющимся законодательством».

Местные жители данную новость восприняли настороженно, особенно учитывая недавнюю спешную проверку «резервистов». Ситуацию комментируют в соцсетях: