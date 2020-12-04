Украинская делегация в ТКГ готовит ноту в ОБСЕ из-за обстрела под Мариуполем

Сегодня ночью, 4 декабря, в районе села Водяное (Волновахский район Донецкой обл.) незаконные вооруженные формирования «ДНР» открыли огонь из артиллерии и минометов. В этой связи украинская сторона готовит ноту в СММ ОБСЕ. Об этом говорится в опубликованном заявлении делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Зафиксировано грубое нарушение противником режима прекращения огня, а именно: использование артиллерии 122 мм (13 снарядов) и миномета 120 мм (6 мин). Потерь со стороны подразделений ВС Украины – нет», – говорится в заявлении.

Как отмечается, украинская делегация в ТКГ провела следующие действия:

1. Через координационный механизм введен «режим тишины».

2. Готовится письменная нота в СММ ОБСЕ.

3. Наблюдательная группа «Мариуполь» УССЦКК (украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) осуществляет мероприятия по верификации события.

«Украинская делегация напоминает желающим пострелять, что каждое такое нарушение становится еще одним кирпичом в стену, которым РФ отгораживает себя от цивилизованного мира, и еще одним аргументом к сохранению или усилению санкций. Неукоснительное выполнение договоренностей о прекращении огня от 22 июля 2020 является залогом устойчивого прогресса в урегулировании», – подчеркивают в заявлении.