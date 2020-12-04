На российско-украинской границе произошла перестрелка, есть погибший

На участке границы между Россией и Украиной сегодня, 4 декабря, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погиб один человек. Как сообщает ФСБ РФ, трое вооруженных мужчин пытались пересечь границу со стороны Украины, передает российский «ТАСС».

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление», – говорится в сообщении.

«В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины. Проводятся оперативно-следственные действия», – добавили в ФСБ.

Об иных подробностях происшествия не сообщается.