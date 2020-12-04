За неделю через КПВВ на Донбассе прошли около 11 тысяч человек

За минувшую неделю через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе линию разграничения пересекли около 11 тысяч человек. При этом 14 граждан незаконные вооруженные формирования не пропустили на неподконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечается, НВФ продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское», «Марьинка».

Фактический пропуск граждан осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская» – ежедневно и «Новотроицкое» – дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда НВФ разблокируют движение по дорожному коридору.

В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили:

в КПВВ «Станица Луганская» пропуск на временно неподконтрольную территорию Украины – 5 603 человека, на контролируемую территорию – 5 078 человек;

через КПВВ «Новотроицкое» – 209 граждан и 36 транспортных средств проследовали в сторону временно неподконтрольного Донецка, одновременно 112 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

«Среди заблокированных оккупантами дорожных коридоров только через контрольный пункт "Марьинка" отдельные граждане осуществляли попытки пересечения линии разграничения на временно оккупированную территорию. Все они были неудачными, людей представители оккупационной власти вернули обратно», – сообщили в Госпогранслужбе, подводя итоги недели.

Всего НВФ не допустили на временно неподконтрольную территорию Украины 14 человек, из которых: 9 пытались пройти напротив КПВВ «Станица Луганская», 2 – напротив КПВВ «Новотроицкое» и 3 – напротив КПВВ «Марьинка».

В ГПСУ напомнили, что по решению командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00.