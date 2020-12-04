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Красный Крест и ООН отправили на неподконтрольный Донбасс гуманитарные грузы

04.12.20 12:35
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

В течение недели на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 157 тонн, сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, через КПВВ «Новотроицкое» проехали 9 грузовиков от Международного комитета Красного Креста и 3 грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, офисные принадлежности, строительные материалы, бытовая химия и медицинские средства», – уточнили в ГПСУ.

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