Красный Крест и ООН отправили на неподконтрольный Донбасс гуманитарные грузы

В течение недели на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 157 тонн, сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, через КПВВ «Новотроицкое» проехали 9 грузовиков от Международного комитета Красного Креста и 3 грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, офисные принадлежности, строительные материалы, бытовая химия и медицинские средства», – уточнили в ГПСУ.