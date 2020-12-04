На Луганщине подтверждены 116 случаев коронавируса, 4 человека умерли

На Луганщине лабораторно подтверждены 116 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли 4 больных. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 66-летняя женщина, 71-летняя женщина и 83-летний мужчина из Попаснянского района; 92-летний мужчина из города Рубежное.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 31 человек;

Рубежное – 10;

Северодонецк – 40;

Белокуракинский район – 8;

Кормянский – 5;

Марковский – 2;

Новоайдарский – 2;

Сватовский – 1;

Станично-Луганский – 9;

Старобельский – 6;

Троицкий – 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 6 726 человек, из них:

выздоровели – 4 862 человека (72,3% от общего числа заболевших);

лечатся – 1 682 пациента, в том числе 290 – стационарно, 1 392 – амбулаторно (25,0%);

умерли – 182 человека (2,7%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,3%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 4 декабря в Украине COVID-19 заболел 787 891 человек (397 809 пациентов выздоровели, 13 195 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 24 595 инфицированных (выздоровели – 14 738 пациентов, летальных случаев – 453).

В «ДНР» – 11 309 случаев коронавируса (выздоровели – 5 285 человек, летальных случаев – 1 067). В «ЛНР» – 1 824 случая коронавируса (выздоровели – 1 587 человек, летальных случаев – 148).