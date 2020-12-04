На Донетчине ранен украинский военный

Сегодня, 4 декабря, на Донетчине в результате обстрела со стороны снайпера незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

«Сегодня, в 10:46 в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное», – отметили в ТКГ.

Там также добавили, что о произошедшем направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ.