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На Донетчине ранен украинский военный

04.12.20 13:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 4 декабря, на Донетчине в результате обстрела со стороны снайпера незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

«Сегодня, в 10:46 в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное», – отметили в ТКГ.

Там также добавили, что о произошедшем направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ.

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