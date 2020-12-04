В России назвали нецелесообразными рассуждения о признании «Л-ДНР»

Рассуждения о возможности признания «Л-ДНР» Россией в Кремле считают нецелесообразными. Об этом сегодня, 4 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«В данном случае какие-то эвентуальные (возможные при благоприятных обстоятельствах – ред.) рассуждения считаем нецелесообразными, это первое», – сказал журналистам Песков.

Он добавил, что «затягивание Киевом выполнения Минских соглашений» усложнит ситуацию с «Л-ДНР».

«Сказать можно только одно – что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей... будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.