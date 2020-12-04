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Выстрелов не зафиксировали: В Госпогранслужбе Украины проверяют информацию о перестрелке на границе с РФ

04.12.20 13:29
Госпогранслужба Украины
Госпогранслужба Украины

В Госпогранслужбе Украины проверяют информацию Пограничной службы ФСБ РФ о ситуации на границе с Украиной, когда сегодня, якобы, трое неизвестных нарушили границу и при попытке их задержания произошла перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11:00, событие якобы состоялось в полночь по московскому времени. Заметим, пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией. Кроме того, российская сторона, до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы», – говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что в настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на который указывает российская сторона, где могло произойти нарушение границы. По данному факту пограничники сообщили во взаимодействующие органы.

Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что на участке границы между Россией и Украиной сегодня, 4 декабря, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погиб один человек. По информации российских пограничников, трое вооруженных мужчин пытались пересечь границу со стороны Украины и оказали огневое сопротивление при попытке задержания. В результате перестрелки один из них погиб, двое скрылись на территории Украины.

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