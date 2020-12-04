На Донетчине еще 9 человек получат компенсации за разрушенное обстрелами жилье

Сегодня, 4 декабря, комиссия Донецкой облгосадминистрации приняла положительные решения по 9 заявкам на получение денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено в ходе боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Состоялось второе заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Участие в работе комиссии приняли участие руководители структурных подразделений ОГА, представители органов местного самоуправления и профильных министерств.

На этот раз на рассмотрение комиссии было направлено 10 заявок на получение компенсаций. В отношении 9 из них члены комиссии вынесли положительные решения, еще одну направили на доработку местными органами власти.

«23 ноября департамент социальной защиты населения облгосадминистрации уже направил первый обобщенный список лиц, которым назначена выплата компенсации за разрушенное жилье. По состоянию на сегодня на счета департамента средства от Минреинтеграции на выплату компенсаций не поступили. Надеемся, что этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки», – отметил председатель комиссии, заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Как сообщалось ранее, 18 ноября комиссия рассмотрела первые 8 заявлений о выплате денежной компенсации в Луганской области (получат от 231,2 тыс. грн до 300 тыс. грн. за объект) и первые 9 заявлений в Донецкой области (по 300 тыс. грн).

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.