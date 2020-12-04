RU
Все новости

В «ДНР» подростки отравились семенами дурмана

04.12.20 14:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в Горловке девочки-подростки отравились семенами дурмана. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«В дежурную часть Никитовского районного отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о факте оказания помощи девочкам 12-ти и 13-ти лет, которые поступили с диагнозом «острая интоксикация», – уверяют в «ДНР».

В ходе проверки «полицейские» установили, что несовершеннолетние употребляли семена дикорастущего растения дурман, зная о производимом галлюциногенном эффекте.

В отношении родителей, как уверяют в «ДНР», составлены «административные протоколы» за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк