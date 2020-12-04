Спустили лед: Кириленко рассказал о судьбе ледовой арены в Краматорске

На ледовой арене в Краматорске не будут размещать мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Объект передадут на баланс города и он будет использоваться по своему основному назначению. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что работы по строительству арены проходили интенсивные, это долгострой с 2017 года. Открытие состоялось при участии главы государства Владимира Зеленского в конце октября 2020 года.

«Рассматривался – и настойчиво рекомендовали и министерства, – чтобы мобильный госпиталь, так называемая спецлокация для больных COVID-19 располагался на ледовой арене», – сказал Кириленко.

По его словам, ледовая арена будет вводиться в эксплуатацию в декабре и передаваться на баланс местного бюджета.

«Когда лед был спущен, я не был сторонником располагать там мобильный госпиталь. С точки зрения площади, там можно было оборудовать 500 мест. Но сама ледовая арена предусматривает намораживание льда, и это низкая температура. А потом после намораживания мы должны перейти к обогреву, и это инфракрасные обогреватели, которые потребуют больших энергозатрат. Кроме того, что нужно приобретение оборудования, еще огромные затраты пошли бы на обогрев этой площади. Поэтому было принято решение, – и услышали наши доводы, что это нелогично – тратить такие деньги на обогрев. Я надеюсь, данная локация теперь будет использоваться городом по назначению», – рассказал Кириленко.

Он добавил, что для реализации проекта мобильного госпиталя и уменьшения энергозатрат на ледовой арене потребовалось бы построить специальный «натяжной потолок» и смонтировать мобильную котельную. Эти затраты не были логичными.

«Мы пошли на размещение госпиталя в других локациях, например, в психиатрической больнице в Славянске. Там построены "с нуля" новые корпуса, и в них будут размещены койко-места для больных COVID-19. При этом там предусмотрен и обогрев, и данные 4 корпуса более приспособлены для размещения госпиталя», – отметил глава области.

Он подчеркнул, что в данное время в регионе нет потребности открывать дополнительные места или мобильные госпитали для больных коронавирусом.