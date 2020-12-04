В Донецкой ОГА рассказали, на какие категории жителей региона пришлось почти 60% смертей от COVID-19

На Донетчине почти 60% смертей от осложнений коронавируса – среди людей возрастных категорий 60+ и 70+. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 декабря, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он отметил, что с начала пандемии на территории области всего зафиксированы 24 595 случаев заболевания, из них 14 738 человек уже выздоровели. Умерли 463 человека.

«По нашей статистике, наиболее уязвимая возрастная категория – люди от 60 до 69 лет, среди них зафиксированы 153 смерти. И люди от 70 до 79 лет – 120 смертей», – сказал Кириленко.

В этой связи он обратился к более молодым жителям региона.

«Поэтому обращаюсь в который раз к молодежи: берегите своих старших близких и родных, помогайте им в приобретении необходимых товаров, продуктов, чтобы минимизировать контакты людей пожилого возраста, чтобы они берегли свое здоровье», – заключил глава области.