Будет новая очередь: Программа для переселенцев «Ипотека под 3%» возобновится весной 2021-го

Жилищная программа для переселенцев «Ипотека под 3%» ориентировочно стартует в марте-апреле 2021 года. Об этом в Facebook сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин.

Он напомнил, что 2 декабря Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Германией по выделению нашей стране 25,5 млн евро, которые будут направлены на программу «Ипотека под 3%».

«По предварительной информации, до конца года будут подписаны еще два обязательных соглашения. Одновременно осуществляется отбор международного консультанта, который будет следить за прозрачностью программы и предложит оптимальные механизмы ее реализации. Отбор ведет немецкая сторона, и это ее обязательное условие. Процесс отбора займет несколько месяцев. Оптимистичный прогноз старта программы – март-апрель 2021 года», – написал Калинин.

Он отметил, что будет сформирована новая очередь. «Прием заявок будет осуществляться несколько месяцев. Находиться в старой очереди и вновь сформированной не запрещено», – уточнил экс-чиновник.

Калинин рассказал, что украинская сторона просила Германию профинансировать кредиты уже существующей очереди по программе «Ипотека под 3%». Но формирование именно новой очереди – обязательное условие немецкой стороны, т.к. немецкие партнеры не имели отношения к формированию прежней базы участников программы.

«Напоминаю, что деньги Украине даются в виде безвозвратного гранта и нужно принять неоспоримый факт – представители банка KFW хотят контролировать все процессы. Это деньги немецких налогоплательщиков. Для контроля и выбирается независимый международный консультант», – подчеркнул Калинин.

Программу «Ипотека под 3%» будет реализовывать госфонд «Держмолодьжитло». Калинин подтвердил ранее озвученную информацию, что участники будут определяться по принципу лотереи. «В ближайшее время будут известны все подробности реализации программы. Однако, могу подтвердить информацию, что участники программы будут определяться путем лотереи… Отбор участников будет проходить рандомный методом. Т.е. выбор случайных чисел. Конкретный механизм отбора будет представлен международным консультантом. По предварительной информации за процессом можно будет наблюдать онлайн. Украинская сторона не будет иметь никакого отношения к отбору участников. Это обязательное условие немецкого банка и не подлежит обсуждению», – акцентировал Калинин.

Новая программа будет продолжать работать по постановлению Кабинета министров Украины № 980, в котором прописаны положения «Ипотеки под 3%». «Т.е. кредиты будут выдаваться по тому же принципу, что и в прошлом году», – констатировал общественник.

«Для тех, кто критикует доноров за выставление своих условий хочется напомнить – Германия один из самых больших доноров для Украины. Все гранты выдаются безвозвратно. Банк KfW фактически единственных донор, который финансирует жилищные программы для переселенцев. И именно программы. Это многолетняя поддержка УФСИ (Украинского фонда социальных инвестиций) для строительства временного жилья для переселенцев в 6-ти областях. Это новый проект строительства жилья для переселенцев в Краматорске и Северодонецке. И это новая ипотечная программа под 3%. Поэтому вполне нормально принимать их условия и сказать им за это большое спасибо», – резюмировал Калинин.

Как сообщалось ранее, 2 декабря Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Германией. Договор касается выделения нашей стране 25,5 млн евро на проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных». Деньги поступят через Немецкий банк развития KfW.

Данные 25,5 млн евро пойдут на госпрограмму «Ипотека под 3%» – льготное кредитование переселенцев и участников АТО/ООС. Базовые условия программы – можно приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит дается под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры.

«Ипотека под 3%» реализовывалась только один раз – в декабре 2019 года. В 2020 году программа не финансировалась.

В очереди в программу «Ипотека под 3%» зарегистрировано 16 тысяч семей ВПЛ. По предварительным подсчетам, в год нужно выделять не менее 1 млрд грн, чтобы за несколько лет полностью обеспечить потребности хотя бы этих 16 тысяч семей ВПЛ.

Ожидается, что данная жилищная программа возобновится в 2021 году. Однако в ней будет изменен алгоритм выбора участников, которым предоставят льготный кредит. Принцип таков: все переселенцы подают документы, в базе остаются те, кто соответствует критериям, и уже компьютерная программа в случайном порядке будет выбирать – кто получит кредит.