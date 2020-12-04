«Республика очередей»: На сколько в «ДНР» могут оштрафовать за отсутствие «полиса ОСАГО»

Сотрудники «ГАИ ДНР» могут штрафовать автомобилистов, которые не оформили «страховой полис ОСАГО». Об этом заявила «депутат народного совета ДНР» Марина Жейнова, сообщают местные интернет-ресурсы.

«За управление транспортным средством, не вписанным в полис, сумма штрафа составит 500 руб. (192 грн по местному курсу на 04.12.2020 – ред.) и 800 рублей (308 грн – ред.) – за отсутствие самого полиса. Призываю владельцев транспортных средств не затягивать с процедурой страхования», – заявила Жейнова.

Она утверждает, что по состоянию на декабрь в «республике» зарегистрированы 24 страховых случая, по 7 из них уже составлены «страховые акты» и произведены выплаты.

При этом Марина Жейнова уверяет, что оформление «полиса» необходимо не только физическим лицам, но и водителям общественного и муниципального транспорта.

«Депутат» уверяет, что на сегодняшний день в «ДНР» выдано более 95 тыс. «полисов», а «для удобства жителей республики центральные офисы страховой компании в декабре будут работать в усиленном режиме».

Местные жители по поводу бесконечных очередей в «инстанции», а теперь и в «страховую компанию» иронизируют в соцсетях: «Прям, как в блокаду очередь за карточками... Республика очередей... В "Молоко" очередей нет (ну, снаружи точно ни разу не видел)».