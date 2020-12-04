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«Республика очередей»: На сколько в «ДНР» могут оштрафовать за отсутствие «полиса ОСАГО»

04.12.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сотрудники «ГАИ ДНР» могут штрафовать автомобилистов, которые не оформили «страховой полис ОСАГО». Об этом заявила «депутат народного совета ДНР» Марина Жейнова, сообщают местные интернет-ресурсы.

«За управление транспортным средством, не вписанным в полис, сумма штрафа составит 500 руб. (192 грн по местному курсу на 04.12.2020 – ред.) и 800 рублей (308 грн – ред.) – за отсутствие самого полиса. Призываю владельцев транспортных средств не затягивать с процедурой страхования», – заявила Жейнова.

Она утверждает, что по состоянию на декабрь в «республике» зарегистрированы 24 страховых случая, по 7 из них уже составлены «страховые акты» и произведены выплаты.

При этом Марина Жейнова уверяет, что оформление «полиса» необходимо не только физическим лицам, но и водителям общественного и муниципального транспорта.

«Депутат» уверяет, что на сегодняшний день в «ДНР» выдано более 95 тыс. «полисов», а «для удобства жителей республики центральные офисы страховой компании в декабре будут работать в усиленном режиме».

Местные жители по поводу бесконечных очередей в «инстанции», а теперь и в «страховую компанию» иронизируют в соцсетях: «Прям, как в блокаду очередь за карточками... Республика очередей... В "Молоко" очередей нет (ну, снаружи точно ни разу не видел)».

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