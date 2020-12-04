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Новый год в карантине: Минкульт озвучил ограничения для церковных и культурных мероприятий (Инфографика)

04.12.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Министерстве культуры Украины озвучили ограничения для религиозных и культурных мероприятий, которые будут действовать в период новогодних праздников.

«Карантин "выходного дня" закончился. Теперь и в выходные, и в будни на всей территории страны будет действовать карантин "оранжевой" зоны», – говорится в сообщении на странице Минкульта в Facebook.

Разрешается, в частности:

  • деятельность кинотеатров и театров с наполненностью до 50% мест в каждом зале;
  • деятельность музеев, которые могут обеспечить пребывание в помещениях не более 1 человека на 20 кв. м;
  • проведение культурных и религиозных мероприятий, в которых принимает участие до 20 человек.

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