Новый год в карантине: Минкульт озвучил ограничения для церковных и культурных мероприятий (Инфографика)

В Министерстве культуры Украины озвучили ограничения для религиозных и культурных мероприятий, которые будут действовать в период новогодних праздников.
«Карантин "выходного дня" закончился. Теперь и в выходные, и в будни на всей территории страны будет действовать карантин "оранжевой" зоны», – говорится в сообщении на странице Минкульта в Facebook.
Разрешается, в частности:
- деятельность кинотеатров и театров с наполненностью до 50% мест в каждом зале;
- деятельность музеев, которые могут обеспечить пребывание в помещениях не более 1 человека на 20 кв. м;
- проведение культурных и религиозных мероприятий, в которых принимает участие до 20 человек.