Новый год в карантине: Минкульт озвучил ограничения для церковных и культурных мероприятий (Инфографика)

В Министерстве культуры Украины озвучили ограничения для религиозных и культурных мероприятий, которые будут действовать в период новогодних праздников.

«Карантин "выходного дня" закончился. Теперь и в выходные, и в будни на всей территории страны будет действовать карантин "оранжевой" зоны», – говорится в сообщении на странице Минкульта в Facebook.

Разрешается, в частности: