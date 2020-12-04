Пять самых распространенных заблуждений о сделках с нотариусом

Нотариальные услуги настолько прочно вошли в нашу жизнь, что трудно представить такого человека, который бы ни разу не обращалась за их получением. Однако мифов, связанных с деятельностью нотариусов, меньше от этого не стало. Поэтому правозащитники «Юридического советника для переселенцев» проанализировали правдивость 5-ти самых распространенных утверждений о нотариате и нотариальных услугах.

У государственных нотариусов услуги можно получить бесплатно

❌ Миф

Согласно ст. 20 Закона Украины «О нотариате», государственные нотариальные конторы содержатся за счет государственного бюджета. Однако это вовсе не означает, что за услуги государственных нотариусов не придется платить.

Так, в соответствии со ст. 19 ЗУ «О нотариате» за совершение нотариальных действий государственные нотариусы взимают государственную пошлину в размерах, предусмотренных законодательством. Кроме того, отдельная плата предусмотрена за предоставление дополнительных услуг правового и технического характера.

Нотариальные действия могут осуществляться только нотариусами

❌ Миф

Такое утверждение на самом деле не соответствует действительности, поскольку положения абз. 5 ст. 1 ЗУ «О нотариате» устанавливают, что в сельских населенных пунктах нотариальные действия, предусмотренные ст. 37 данного закона, совершаются уполномоченными на это должностными лицами органов местного самоуправления. К таким действиям, в частности, относятся:

принятие мер по охране наследственного имущества;

удостоверения завещаний (кроме секретных);

выдача дубликатов удостоверенных ими документов;

удостоверения верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;

удостоверения подлинности подписи на документах;

выдача свидетельства о праве на наследство (с некоторыми ограничениями);

выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов (с некоторыми ограничениями).

Вместе с тем совершение нотариальных действий за границей возлагается на консульские учреждения Украины и, в отдельных случаях – на дипломатические представительства Украины. Определенные особенности также удостоверения доверенностей и завещаний (ст. 40 Закона).

Удостоверить договор купли-продажи жилого дома / квартиры / земельного участка можно или по местонахождению такого имущества, или по зарегистрированному месту жительства физического лица – одной из сторон соответствующего договора

✅ Правда

Хотя большинство нотариальных действий могут совершаться любым нотариусом или должностным лицом органов местного самоуправления независимо от места проживания заявителя, для удостоверения договоров об отчуждении, ипотеки недвижимого имущества (дома, квартиры, земельного участка, дачи и т.п.) предусмотрен особый порядок.

Так, в соответствии со ст. 55 ЗУ «О нотариате» удостоверить такие договоры, действительно, можно только по местонахождению такого недвижимого имущества или по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту жительства физического лица – одной из сторон соответствующего договора.

Заявление о принятии наследства вправе принять исключительно государственный нотариус

❌ Миф

Сейчас ведением наследственных дел имеют право заниматься и государственные, и частные нотариусы. Так, в этом случае можно руководствоваться собственными пожеланиями и обращаться к тем или иным. Однако, выбирая нотариуса, наследникам следует помнить о двух основных моментах:

заявление о принятии наследства должно быть подано по месту открытия наследства;

наследственное дело может вести только один нотариус, который первым принял документы у одного из наследников.

Нотариус может отказать в совершении нотариальных действий, если документы предоставлены не в полном объеме

✅ Правда

Нотариусу или должностному лицу, совершающему нотариальные действия, запрещается безосновательно отказывать в совершении нотариального действия. Однако отказ согласно ст. 49 ЗУ «О нотариате» будет обоснованным, если: