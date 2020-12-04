В ООН сообщили о погибших на Донбассе за 3 месяца перемирия

В период август – октябрь от взрывоопасных предметов на Донбассе погибли двое мирных жителей. Об этом говорится в отчете ООН о ситуации в сфере прав человека в Украине, передают «Донецкие новости».

«Были зафиксированы жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами, и обращением с взрывоопасными пережитками войны. С 1 августа по 31 октября ММПЧУ (Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине) зафиксировала 24 такие жертвы: двое убитых (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, 4 мальчика и 2 женщины). 9 из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, а 15 – на территории, подконтрольной вооруженным группам», – говорится в отчете.

По оценкам ООН, в близи линии разграничения (с обеих сторон) проживает 600 тыс. человек, которые нуждаются в защите местных властей и обеспечении базовых потребностей жизнедеятельности.

При этом в ООН констатировали, что с 1 августа по 31 октября ну было зафиксировано жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий, а также повреждения гражданских объектов. «Положительное сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить введением усиленного режима прекращения огня, принятого Трехсторонней контактной группой в Минске, который вступил в силу с 27 июля», – резюмируется в отчете.