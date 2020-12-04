Глава Донетчины сообщил, сколько восстановили разрушенного жилья

С начала года на Донетчине восстановлено 1 305 единиц жилья, которые были повреждены в ходе боевых действий. В среднем на каждый объект из областного бюджета было выделено 27 тыс. грн, передают «Донецкие новости».

«В ноябре были подведены итоги в отношении жилья, которое пострадало в результате боевых действий. Было восстановлено 1 305 единиц жилья. На это были выделены строительные материалы за счет денег областного бюджета на сумму 35 млн грн», – сказал сегодня, 4 декабря, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он отметил, что ремонт проводился силами сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из разных областей Украины. «Были ротационные подразделения, которые были распределены в населенных пунктах вдоль линии разграничения», – добавил губернатор.

Глава области заверил, что программа восстановления жилья будет продолжена и в следующем году.