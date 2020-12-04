В отличие от Украины: «Л-ДНР» до сих пор боится предоставить доступ международников к пленным

В «Л-ДНР» сотрудникам международных миссий до сих пор не предоставляют доступ к удерживаемым в тюрьмах и СИЗО. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) за период с 1 августа по 31 октября, передают «Донецкие новости».

В отчете отмечается, что у ММПЧУ был свободный и эффективный доступ к официальным местам содержания под стражей на подконтрольной Украине территории.

При этом в «Л-ДНР» сотрудникам миссии ОНН отказывали в доступе к задержанным и местам их содержания под стражей. «ММПЧУ остается особенно обеспокоенной состоянием здоровья и безопасностью задержанных в месте содержания под стражей [тюрьмы] "Изоляция" в Донецке, относительно которого ММПЧУ получила достоверные заявления о пытках и жестоком обращении», – говорится в отчете.

Также ММПЧУ продолжала получать заявления о том, что Служба безопасности Украины удерживала задержанных лиц в неофициальных местах содержания под стражей, а именно гостиничных номерах и офисах, без доступа к адвокату.

Кроме того, в «Л-ДНР» ММПЧУ за август-ноябрь зафиксировала 6 случаев произвольного задержания, «содержания под стражей без связи с внешним миром, жестокого обращения и пыток в 2019 – 2020 гг.» «Жертвы, включая двух женщин, были задержаны мужчинами из "министерства государственной безопасности" или "министерства внутренних дел", которые в некоторых случаях не представляли и не объясняли причины ареста. Никто не сообщал членам семей жертв, преимущественно женщинам, информацию о месте пребывания их родственников, иногда в течение нескольких месяцев, тем самым увеличивая их эмоциональные переживания и экономические трудности. Одной из задержанных, которую впоследствии отпустили, и другим свидетелям таких задержаний угрожали, призывая их не говорить о том, что произошло, и в результате они не жаловались, опасаясь мести», – сообщается в отчете Миссии.