Не будем портить праздник: Зеленский пообещал, что в декабре локдауна не будет (Видео)

В декабре 2020 года локдаун в Украине вводить не будут, но в январе 2021 года избежать его будет сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, опубликованном сегодня, 4 декабря.

По его словам, локдаун сейчас Украине не нужен.

«Мы взвесили все "за" и "против", очень много прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили от Минздрава заверения по контролируемости ситуации в больницах. И я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что карантин «выходного дня», который действовал последние три недели, дал свой результат, и ежедневное количество заболевших коронавирусом перестало стремительно расти, удалось сбить динамику.

В то же время он подчеркнул, что власть знает об отдельных «точечных» проблемах в регионах, и делает все необходимое для их решения – и с количеством мест, и с кислородом. То есть в целом ситуация контролируемая.

«Мы даем, я считаю очень важно, возможность бизнесу работать, не терять декабрь – один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздники, которые все очень ждут. Потому что год был непростой», – сказал Зеленский.

Но при этом президент акцентировал, что весь этот сценарий возможен, если люди будут соблюдать правила карантина, носить маски, дезинфицировать руки и выдерживать дистанцию.

Зеленский добавил относительно жесткого карантина в январе, что вероятность его введения очень высокая.

«Давайте будем честными: совсем избежать локдауна будет очень сложно, его вероятность в январе существует, она немалая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее, детально, четко – когда введут локдаун и в каком формате, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий, чтобы ни для кого это не стало сюпрпризом», – сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что для граждан Украины государственная граница будет открыта и на въезд, и на выезд.