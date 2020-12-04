Россия не предоставила никаких доказательств перестрелки на границе, – Госпогранслужба

Сегодня, 4 декабря, Госпогранслужба Украины в оперативном порядке проверила информацию Пограничной службы ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области относительно возможного нарушения границы с Украиной и огневого противостояния с группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11:00, событие якобы состоялось в направлении российского н.п. Пороза в полночь по московскому времени в ночь с 3 на 4 декабря. До этого какой-либо информации от сопредельной стороны не поступало», – говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, на соответствующий участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов.

«На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников», – подчеркивают в Госпогранслужбе.

В ведомстве уточнили, что во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее озвученной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т. ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о человеке, который, по их сообщению, погиб, и оружии, которое нарушитель мог использовать.

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что на участке границы между Россией и Украиной сегодня, 4 декабря, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погиб один человек. По информации российских пограничников, трое вооруженных мужчин пытались пересечь границу со стороны Украины и оказали огневое сопротивление при попытке задержания. В результате перестрелки один из них погиб, двое скрылись на территории Украины.