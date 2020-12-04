Закон об «особом статусе» Донбасса могут пролонгировать с небольшим изменением, – Разумков

Пролонганция Закона Украины «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на следующий год возможна. Пока таких инициатив в парламенте нет, но они могут появиться в ближайшее время. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он прокомментировал вопрос о том, что действие данного закона истекает 31 декабря.

«Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали изменения в данный закон. Они заключались только в том, что менялся год. Тогда был 2019-й, сейчас 2020-й, скорее всего, будет изменен на 2021-й год», – сказал Разумков.

По его словам, иные изменения в закон скорее всего, малореалистичны, поскольку заканчивается тайминг работы Верховной Рады в этом году. «Это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива», – добавил спикер парламента.

Разумков уточнил, что в частности, изменения относительно «формулы Штайнмайера» не фиксировались и «не заходили в аппарат Верховной Рады Украины».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Наш»