После COVID-19: Как понять, что вы уже выздоровели (Инструкция)

Академия семейной медицины Украины разработала памятку для людей с COVID-19, кто восстанавливается после болезни. Соответствующую инструкцию опубликовали на Facebook-странице организации.
Специалисты отмечают, что сейчас все больше украинцев уже прошли острый период болезни, а медики активно обсуждают синдром «пролонгированного ковида (long covid-19)». Советы для тех, кто восстанавливается после болезни, становятся все более актуальны.
Когда время выходить из самоизоляции после болезни?
- Если прошло минимум 10 дней от первых симптомов + 3 дня после последнего повышения температуры. ПЦР-тестирование перед выходом из самоизоляции можно не проводить.
- И / или вы получили отрицательный результат повторного ПЦР-теста через 10 дней от начала болезни.
Как быстро можно выйти из самоизоляции после госпитализации и тяжелого течения COVID-19?
Если у вас установлен врачом иммунодефицит или вы перенесли COVID-19 в тяжелой форме (потребность в госпитализации) – вы можете быть переносчиком коронавируса в течение 20 дней от начала заболевания.
Перед выходом из самоизоляции посоветуйтесь с вашим врачом.
Врач говорит, что я выздоровел, но у меня до сих пор есть некоторые симптомы. Что делать?
Симптомы, которые могут оставаться после выздоровления в течение некоторого времени:
- отсутствие обоняния или вкуса;
- потливость, общая слабость, чувство усталости;
- плохое настроение и повышенная тревожность.
Поэтому, если врач оценил ваше состояние и не обнаружил угрозы для вас и окружающих – помните, что перечисленные симптомы обычно проходят за 1-2 месяца.
Как сделать так, чтобы остаточные симптомы после выздоровление прошли быстрее?
- Достаточно отдыхайте.
- Соблюдайте режим сна.
- Умеренные физические нагрузки – полезны. Гуляйте на свежем воздухе, практикуйте дыхательные упражнения. Если чувствуете в себе силы, то постепенно увеличивайте интенсивность физических нагрузок.
- Правильно питайтесь.
- Пейте достаточно жидкости.
- Ограничьте употребление кофеина, алкоголя, откажитесь от курения.
Могу ли я заболеть повторно?
Есть вероятность повторного заболевания. Предварительные результаты исследований указывают на то, что иммунитет к коронавируса остается в течение 2-3 месяцев после выздоровления.
После выздоровления вы должны соблюдать все правила безопасности – надевать маску, мыть руки, ограничить контакты с большим количеством людей.