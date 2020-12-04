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После COVID-19: Как понять, что вы уже выздоровели (Инструкция)

04.12.20 22:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Академия семейной медицины Украины разработала памятку для людей с COVID-19, кто восстанавливается после болезни. Соответствующую инструкцию опубликовали на Facebook-странице организации.

Специалисты отмечают, что сейчас все больше украинцев уже прошли острый период болезни, а медики активно обсуждают синдром «пролонгированного ковида (long covid-19)». Советы для тех, кто восстанавливается после болезни, становятся все более актуальны.

Когда время выходить из самоизоляции после болезни?

  1. Если прошло минимум 10 дней от первых симптомов + 3 дня после последнего повышения температуры. ПЦР-тестирование перед выходом из самоизоляции можно не проводить.
  2. И / или вы получили отрицательный результат повторного ПЦР-теста через 10 дней от начала болезни.

Как быстро можно выйти из самоизоляции после госпитализации и тяжелого течения COVID-19?

Если у вас установлен врачом иммунодефицит или вы перенесли COVID-19 в тяжелой форме (потребность в госпитализации) – вы можете быть переносчиком коронавируса в течение 20 дней от начала заболевания.

Перед выходом из самоизоляции посоветуйтесь с вашим врачом.

Врач говорит, что я выздоровел, но у меня до сих пор есть некоторые симптомы. Что делать?

Симптомы, которые могут оставаться после выздоровления в течение некоторого времени:

  • отсутствие обоняния или вкуса;
  • потливость, общая слабость, чувство усталости;
  • плохое настроение и повышенная тревожность.

Поэтому, если врач оценил ваше состояние и не обнаружил угрозы для вас и окружающих – помните, что перечисленные симптомы обычно проходят за 1-2 месяца.

Как сделать так, чтобы остаточные симптомы после выздоровление прошли быстрее?

  1. Достаточно отдыхайте.
  2. Соблюдайте режим сна.
  3. Умеренные физические нагрузки – полезны. Гуляйте на свежем воздухе, практикуйте дыхательные упражнения. Если чувствуете в себе силы, то постепенно увеличивайте интенсивность физических нагрузок.
  4. Правильно питайтесь.
  5. Пейте достаточно жидкости.
  6. Ограничьте употребление кофеина, алкоголя, откажитесь от курения.

Могу ли я заболеть повторно?

Есть вероятность повторного заболевания. Предварительные результаты исследований указывают на то, что иммунитет к коронавируса остается в течение 2-3 месяцев после выздоровления.

После выздоровления вы должны соблюдать все правила безопасности надевать маску, мыть руки, ограничить контакты с большим количеством людей.

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