Если родители в разводе: В Донецке обсуждают проблемы с пропиской детей

В «ДНР» прописать детей, если один из родителей на подконтрольной украинским властям территории, очень сложно, и в ряде ситуаций – невозможно. Об этом сообщают жители Донецка в Facebook.

В частности, в одном из пабликов обсуждается ситуация, когда отец, проживающий на подконтрольной территории, не дает своего согласия на регистрацию ребенка по адресу матери.

«Есть ли тут те, кто в разводе, чьи бывшие мужья не проживают в республике, как вы прописывали своих деток? Получается, что я не могу своего ребенка у себя прописать просто потому, что папа, как оказывается, не дает согласие на то, чтоб я своего же ребенка у себя же прописала. Мне кажется, маразм. Как же тогда в будущем ребенку получить паспорт?», – пишет Юлия.

В паблике ей советуют получить от папы доверенность либо лишить его родительских прав через «суд».

При этом женщины, которые сталкивались с подобной проблемой, пишут о том, что это – непростой выход.

«Даже если бы папа был здесь, то все равно бы не лишили род. прав. Нашего не лишили через суд, хотя все доказательства о его отсутствии в жизни детей были. Прописать в моей квартире без его согласия не смогла. Опекунский совет не помог – на последнем заседании стал на сторону горе-отца», – делится Наталья.

«Да, я тоже столкнулась с этим маразмом, старшую прописали, а младших нет, надо разрешение отца, которого нет в республике... Жесть, конечно...», – рассказывает Елена.

«Почти та же проблема: не вписывают детей в гражданство. Кто знает, что делать, кто прошел подобное, напишите – пишет Анна.

Всем им, кроме обращения в «суд», люди, сталкивавшиеся с подобной ситуацией, больше ничего не советуют, но и этот вариант, по опыту разведенных семей, далеко не всегда успешен.