Матч «Шахтера» с «Минаем»: Подробности и яркие моменты (Фото)

В 12-м туре чемпионата «Шахтер» в Киеве принимал новичка УПЛ «Минай». О результатах и деталях матча рассказали в пресс-службе «горняков».

«Горняки» подошли к матчу на победной волне: в предыдущем туре были сильнее «Днепра-1» (1:0), а во вторник во второй раз в сезоне обыграли мадридский «Реал» (2:0). В сравнении с поединком Лиги чемпионов Луиш Каштру сделал несколько изменений в стартовом составе: на правом фланге обороны вышел Сергей Болбат, в центре поля – Майкон и Маркос Антонио, а в атакующей линии – Манор Соломон и Фернандо.

Уже в дебюте мог открывать счет Фернандо, но не попал в створ, замыкая прострел Матвиенко. Соломон ответил своим упущенным шансом, когда пробил мимо с передачи Тайсона. Бразилец забил, но после просмотра VAR арбитр отменил гол. И все же «оранжево-черным» удалось огорчить Каниболоцкого. На 20-й минуте после прострела Болбата защитник гостей Допилка срезал мяч в свои ворота – 1:0.

Уже через минуту свою очередную возможность получил Фернандо, и в этот раз не сплоховал: вышел один на один, пробил под голкипером и отметил долгожданный гол серией кульбитов в стиле Джулиуса Агаховы – 2:0. «Шахтер» продолжил атаковать и вскоре довел преимущество до крупного. Сначала Каниболоцкий спас свою команду после удара Соломона, но уже в следующем эпизоде Манор прошил Антона плотным выстрелом с острого угла – 3:0. Все, что удалось сделать закарпатцам, – отыграть один гол до перерыва. Нуриев пробил со штрафного, Трубин дотянулся, но от его руки мяч залетел в сетку.

Вторая половина началась с гола-красавца в исполнении Николая Матвиенко: Патрик навесил со штрафного, а защитник «горняков» пяткой подправил мяч в ворота – 4:1. Тут «Минай» получил право на пенальти, но заработавший его Нуриев с точки пробил в перекладину. В ответ каркас противоположных ворот сотряс Тайсон, а Болбат опасно пробил рядом со штангой.

Эта же парочка через несколько минут имела еще по одному моменту, однако пробить Каниболоцкого не удалось. Зато на 72-й минуте хозяевам помог защитник ужгородцев: после удара вышедшего на замену Богдана Вьюнника мяч срикошетил от Лопыренка и влетел в ворота. Уже в компенсированное время мог оформить дубль Соломон, но после его удара Маембе вынес мяч с линии.

5:1 – «Шахтер» убедительно разбирается с «Минаем». 9 декабря «горняки» проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. В Милане команда Луиша Каштру встретится с «Интером».

«Шахтер» (Донецк) – «Минай» (Минай) – 5:1 (3:1). Голы: 1:0 Допилка (20, а/г), 2:0 Фернандо (21), 3:0 Соломон (29), 3:1 Нуриев (35), 4:1 Матвиенко (49), 5:1 Лопыренок (72, а/г). Нереализованный пенальти: Нуриев (55, перекладина).

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей.