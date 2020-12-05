Соратнику ликвидированного первого «главы ДНР» Захарченко не дали паспорт РФ

В гражданстве РФ отказали командиру подразделения незаконных вооруженных формирований «Легион», «депутату народного совета ДНР» Сергею Завдовееву (позывной «Француз»), который был соратником ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом в Телеграм-канале сообщил воевавший за «республику» российский писатель Захар Прилепин.

Прилепин называет участника НВФ Завдовеева «легендарным комбатом русской весны», отмечая, что из «легендарных» в живых остались «считанные – Абхаз, Безлер, да Француз, да еще – на пальцах одной руки».

«Ошалеть», – комментирует Прилепин отказ в выдаче российского паспорта «Французу».

На интернет-ресурсах неподконтрольной украинским властям части Донетчины сообщаются подробности. «Офицерам ополчения Донбасса отказывают в получении гражданства, одной из жертв чиновничьего произвола стал соратник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Сергей Завдовеев... Завдовееву в гражданстве РФ недавно было отказано. На основании ряда параграфов, пунктов, частей и статей. Официальная причина отказа: "Заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации"», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что «Француз» на стороне «ДНР» участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в боях в Иловайске и Дебальцево.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в Донецке Сергея Куца, который в 2014 году был «депутатом» первого «верховного совета ДНР» и которому отказали в российском паспорте, похищали для проведения «беседы».