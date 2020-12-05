Сводка из зоны ООС за 4 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 4 декабря, НВФ 2 раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Вблизи Водяного противник вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от поселка Шумы (Торецк) противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому огонь украинские воины не открывали.

О действиях НВФ проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В «ДНР» сообщают, что «2 обстрела и одно нарушение запрета инженерных работ зафиксировано на линии соприкосновения со стороны ВСУ. Огневому воздействию подвергся район села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). На протяжении дня противник дважды вел стрельбу в этом направлении, сначала минометными минами, а затем из гранатомета. В результате обстрелов погибли два военнослужащих народной милиции ДНР. Также сообщается о проведении военными Украины инженерных работ в окрестностях села Опытное возле Авдеевки».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Лозовое. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия».