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В «ДНР» умерли 13 человек с подтвержденным коронавирусом

05.12.20 10:56
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки умерли 13 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведены 496 исследований, из них выявлены 147 случаев заболевания (29,6%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 5 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 11 476:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 778 пациентов;
  • выписаны – 5 618 человек;
  • летальных случаев – 1 080.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 116 случаев пневмоний, что на 23 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 83 человека. Всего на лечении находятся 1500 пациентов с пневмониями, из них 506 – на кислородной поддержке (+23 за сутки).

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