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В Минздраве рассказали, сколько людей умерли от COVID-19

05.12.20 12:06
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В Украине за сутки выявили 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 504 человека;
  • летальных случаев – 226;
  • выздоровели – 14 724 человека.

Проведено тестирований за сутки – 67 533 (в том числе методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995).

За все время пандемии в Украине заболели 801 716 человек, из них:

  • выздоровели – 412 533 человека (50,5% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 375 762 человека (47,8%);
  • летальных исходов – 13 421 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 746 772.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 78 291 случай;
  • Винницкая область – 18 476 случаев;
  • Волынская область – 25 793 случаев;
  • Днепропетровская область – 43 282 случая;
  • Донецкая область – 25 113 случаев;
  • Житомирская область – 31 539 случаев;
  • Закарпатская область – 24 330 случаев;
  • Запорожская область – 35 722 случая;
  • Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;
  • Киевская область – 42 410 случаев;
  • Кировоградская область – 6 071 случай;
  • Луганская область – 6 910 случаев;
  • Львовская область – 49 380 случаев;
  • Николаевская область – 20 734 случая;
  • Одесская область – 50 146 случаев;
  • Полтавская область – 24 937 случаев;
  • Ровенская область – 33 192 случая;
  • Сумская область – 32 684 случая;
  • Тернопольская область – 29 366 случаев;
  • Харьковская область – 58 622 случая;
  • Херсонская область – 11 731 случай;
  • Хмельницкая область – 31 856 случаев;
  • Черкасская область – 26 232 случая;
  • Черновицкая область – 34 924 случая;
  • Черниговская область – 20 917 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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