В Минздраве рассказали, сколько людей умерли от COVID-19

В Украине за сутки выявили 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 504 человека;

летальных случаев – 226;

выздоровели – 14 724 человека.

Проведено тестирований за сутки – 67 533 (в том числе методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995).

За все время пандемии в Украине заболели 801 716 человек, из них:

выздоровели – 412 533 человека (50,5% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 375 762 человека (47,8%);

летальных исходов – 13 421 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 746 772.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 78 291 случай;

Винницкая область – 18 476 случаев;

Волынская область – 25 793 случаев;

Днепропетровская область – 43 282 случая;

Донецкая область – 25 113 случаев;

Житомирская область – 31 539 случаев;

Закарпатская область – 24 330 случаев;

Запорожская область – 35 722 случая;

Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;

Киевская область – 42 410 случаев;

Кировоградская область – 6 071 случай;

Луганская область – 6 910 случаев;

Львовская область – 49 380 случаев;

Николаевская область – 20 734 случая;

Одесская область – 50 146 случаев;

Полтавская область – 24 937 случаев;

Ровенская область – 33 192 случая;

Сумская область – 32 684 случая;

Тернопольская область – 29 366 случаев;

Харьковская область – 58 622 случая;

Херсонская область – 11 731 случай;

Хмельницкая область – 31 856 случаев;

Черкасская область – 26 232 случая;

Черновицкая область – 34 924 случая;

Черниговская область – 20 917 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.