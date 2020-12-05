В Минздраве рассказали, сколько людей умерли от COVID-19

В Украине за сутки выявили 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 504 человека;
- летальных случаев – 226;
- выздоровели – 14 724 человека.
Проведено тестирований за сутки – 67 533 (в том числе методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995).
За все время пандемии в Украине заболели 801 716 человек, из них:
- выздоровели – 412 533 человека (50,5% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 375 762 человека (47,8%);
- летальных исходов – 13 421 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 746 772.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 78 291 случай;
- Винницкая область – 18 476 случаев;
- Волынская область – 25 793 случаев;
- Днепропетровская область – 43 282 случая;
- Донецкая область – 25 113 случаев;
- Житомирская область – 31 539 случаев;
- Закарпатская область – 24 330 случаев;
- Запорожская область – 35 722 случая;
- Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;
- Киевская область – 42 410 случаев;
- Кировоградская область – 6 071 случай;
- Луганская область – 6 910 случаев;
- Львовская область – 49 380 случаев;
- Николаевская область – 20 734 случая;
- Одесская область – 50 146 случаев;
- Полтавская область – 24 937 случаев;
- Ровенская область – 33 192 случая;
- Сумская область – 32 684 случая;
- Тернопольская область – 29 366 случаев;
- Харьковская область – 58 622 случая;
- Херсонская область – 11 731 случай;
- Хмельницкая область – 31 856 случаев;
- Черкасская область – 26 232 случая;
- Черновицкая область – 34 924 случая;
- Черниговская область – 20 917 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.