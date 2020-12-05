23 смерти и более 500 зараженных: Кириленко рассказал о коронавирусе на Донетчине (Карта)

На Донетчине за сутки умерли 23 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Коронавирусная болезнь забрала еще 23 жизни в Донецкой области:
- 12 – в Мариуполе;
- 3 – в Славянске;
- по 1 – в Волновахской, Марьинской, Селидовской, Соледарской, Никольской, Краматорской, Лиманской и Бахмутской ОТГ.
За пятницу, 4 декабря, лаборатории сообщили о еще 518 больных, среди которых 21 ребенок:
- 189 – в Мариупольской ОТГ;
- 76 – в Краматорской ОТГ;
- 55 – в Славянской ОТГ;
- 48 – в Бахмутской ОТГ;
- 32 – в Константиновской ОТГ;
- 27 – в Мангушской ОТГ;
- 12 – в Торецкой ОТГ;
- 9 – в Лиманской ОТГ;
- по 7 – в Покровской и Селидовской ОТГ;
- по 6 – в Мирноградской, Никольской, Авдеевской и Николаевской ОТГ;
- 5 – в Волновахской ОТГ;
- 4 – в Добропольской ОТГ;
- по 3 – в Сартанской, Соледарской и Черкасской ОТГ;
- по 2 – в Светлодарской, Гродовской, Ольгинской и Святогорской ОТГ;
- по 1 – в Северской, Дружковской, Кальчицкой, Марьинской, Угледарской и Новогродовской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 25 113 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 14 738 человек (59,9% от всех заболевших);
- на лечении – 9 889 пациентов (38,2%);
- летальных случаев – 486 (1,9%).