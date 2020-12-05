23 смерти и более 500 зараженных: Кириленко рассказал о коронавирусе на Донетчине (Карта)

На Донетчине за сутки умерли 23 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала еще 23 жизни в Донецкой области:

12 – в Мариуполе;

3 – в Славянске;

по 1 – в Волновахской, Марьинской, Селидовской, Соледарской, Никольской, Краматорской, Лиманской и Бахмутской ОТГ.

За пятницу, 4 декабря, лаборатории сообщили о еще 518 больных, среди которых 21 ребенок:

189 – в Мариупольской ОТГ;

76 – в Краматорской ОТГ;

55 – в Славянской ОТГ;

48 – в Бахмутской ОТГ;

32 – в Константиновской ОТГ;

27 – в Мангушской ОТГ;

12 – в Торецкой ОТГ;

9 – в Лиманской ОТГ;

по 7 – в Покровской и Селидовской ОТГ;

по 6 – в Мирноградской, Никольской, Авдеевской и Николаевской ОТГ;

5 – в Волновахской ОТГ;

4 – в Добропольской ОТГ;

по 3 – в Сартанской, Соледарской и Черкасской ОТГ;

по 2 – в Светлодарской, Гродовской, Ольгинской и Святогорской ОТГ;

по 1 – в Северской, Дружковской, Кальчицкой, Марьинской, Угледарской и Новогродовской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 25 113 случаев заражения COVID-19, из них: