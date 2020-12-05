В соцсетях спорят о том, какой дом в Донецке – самый длинный

Жители неподконтрольного украинским властям спорят о том, какой дом в городе является самым длинным. В соцсетях местные жители называют дома, входящие в ТОП по сплошной непрерывной длине фасада.

Так, Александр Валентинович пишет о том, что самый длинный жилой дом Донецка находится в микрорайоне Текстильщик (ул. Петровского, 111), его длина составляет 382 метра. Эта же информация подтверждается рядом открытых источников.

На карте дом, состоящий из трех секций, выглядит так:

Дончане спорят, называя и иные длинные дома, претендующие на лидерство:

Екатерина: «А я думала, на Артема дом самый длинный – "китайская стена"!»;

Александр: «Неа, скока себя помню, эта стена была на Текстиле»;

Алексей: «Так и на Донском есть стена по Нижнекурганской, через дорогу от рынка и почти до территории храма».

В иных пабликах в соцсетях лидером называют прозванный «Узбекистаном» дом по ул. Артема 167. Рядом с жилым комплексом находится сквер, и прогуливающиеся там люди отмечают большую длину дома. В открытых источниках же отмечается, что длина – 377 метров.

И в Донецке есть еще ряд домов, которые длиннее. Один из них также находится в микрорайоне Текстильщик – по ул. Терешковой, 25 (недалеко от бывшего клуба «Колизей», где теперь размещается супермаркет «Молоко»).

По пр. Мира, 1 в самом центре, как пишут дончане, – жилое здание длиной свыше 400 метров.

Иные «длинномеры» расположены по пр. Ильича, пр. Дзержинского, ул. 230-й Стрелковой Дивизии, но похвастаться они могут более скромными размерами, хоть и превышающими 300 м.

В местных пабликах пишут о том, что в Донецке, если бы не начался военный конфликт, были бы построены еще многие интересные с архитектурной точки зрения жилые дома, а также здания-рекордсмены.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» разработана программа по достройке высотных зданий, которые будут изъяты в пользу «республики». А жилье в них в первую очередь будет выдаваться «военнослужащим и другим людям, которые сделали многое для республики». При этом «мэр» Донецка акцентировал, что изымать недострои – это незаконно.

По заверениям «министерства строительства ДНР», все «муниципальные» недострои планируют восстановить к 2022 году.

В Донецке ведутся работы по восстановлению первого недостроя – жилкомплекса, в котором по проекту должно быть 26 этажей, он расположен рядом с гостиницей «Рамада» по бул. Шевченко.

В неподконтрольной украинской власти Макеевке находится 44 недостроенных объекта, 26 из которых – многоэтажки.